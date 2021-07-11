Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'

Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek - Haberler | Güncel

ERZİNCAN Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.

ERZİNCAN Belediyesi'nin 2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personelden oluşan 10 kişilik 'kurban timi' bayram için hazırlıklarına başladı.

2 ATV araçlı, 1 atlı ve 1 dron kullanan personel ile 10 kişiden oluşan ekip, olası kurban kaçma ihtimaline karşı Kurban Bayramı'na kadar günlük antrenman yaparak daha hazırlıklı hale gelmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kurban timi ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanlarda kement ve uyuşturucu iğne atma eğitimleri alıyor. Kaçan kurbanlıkların yerinin daha hızlı tespit edilebilmesi ve takip edilebilmesi için bir kişi de dron ile destek verecek. Kaçan kurbanlıklar silahlı kara ekipleri, atlı ve ATV araçlı personel tarafından kısa sürede yakalanacak.

Kurbanlığı kaçan vatandaşların 153 veya 444 9 024 numaralı telefondan Erzincan Belediyesi çağrı merkezine ihbarda bulunmasını isteyen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı  şunları söyledi: "Erzincan Belediyesi olarak kurban timimizi kurduk. Ekibimiz hazırlıklara başladı burada amacımız hayvanlara eziyet vermeden canlarını yakmadan en hızlı şekilde kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak. Dron ile kaçan kurbanlık hayvanların yerini tespit ediyoruz. Atlı ve ATV'lerle kement atma eğitimleri ile hayvanın doğru  vücut ve kas noktalarına sakinleştirici enjektör fırlatma eğitimleri veriyoruz. Buradaki amacımız kurban bayramında kurbanı kaçan vatandaşlara yardımcı olmak. Kurban timi, pandemi sürecine uygun olarak eğitimlerini sürdürüyor. Bayram boyunca 24 saat 153 numaralı çağrı merkezimize ulaşmaları halinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız."

Kurban Timi Ekip Şefi Ertuğrul Telli de, "Her sene olduğu gibi bu sene de kurban timi olarak çalışmalarımıza başladık. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki antrenman yapıyoruz. Burada önemli olan en kısa zamanda kaçan kurbanlığı etkisiz hale getirmek. Bayram süresince halkın hizmetimiz olacağız" diye konuştu


Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun Menek

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan turizm hareketliliğine ilişkin açıklama: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Ebru Gündeş Kartal Tibet Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da ATV'li, at ve dronlu 'kurban timi' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:53:24. #1.15#

title