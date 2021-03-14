Erzincan'da atlı cirit heyecanı başladı

Korona virüs salgını dolayısıyla ara verilen cirit müsabakaları kontrollü normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Erzincan Fatih Mahallesindeki cirit sahasında Erzincan 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü, Can Erzincan Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Osmanlı Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk müsabakaları nefes kesti.

Atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak görülen cirit geleneği Erzincan'da sürüyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor.

Erzincan'ın Fatih Mahallesindeki cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda 3 takım hem antrenman yaptı hem de mücadele etti. Türklerin Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzincan'da kontrollü normalleşme sürecinin ardından yeniden başladı. Cirit sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere tanıtılması hedefiyle gerçekleştirilen gösteri maçları ise büyük ilgi görüyor.

Ata sporu atlı cirit oyunu bölgede özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Kars'ta ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'de bazı illerde oynanan cirit müsabakaları Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmişti. Hem sporcuların hem de atlarının performanslarını korumak için düzenlenen özel müsabakalar yeniden başladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı