Erzincan'da Atık Araç Lastiğinden Elektrik Enerjisi Üretiliyor

Ömrünü tamamlamış binlerce araç lastiği günlük kapasitesi 55 ton olan Erzincan'daki geri dönüşüm tesisinde işlenerek elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Türkiye'de her yıl, 550 bin tona yakın taşıt lastiği atık hale geliyor. Çevreye ciddi zarar veren bu lastikler, Erzincan'da sıfır atıkla geri dönüştürülüyor. Lastiklerden yağ çıkartılıyor, o yağdan da elektrik üretiliyor.

Lastiklerin içinde bulunan maddeler özenle ayrıştırılıyor. İnce tel parçaları mıknatısla lastiklerden ayrılıyor ve tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Tellerden ayrılan lastik küçük parçalara ayrılıyor. Ardında pirolitik yağ elde ediliyor.

İşletme Müdürü Ergin Özkök, elde edilen pirolitik yağın çok değerli bir sıvı olduğunu ve bu sıvıdan elektrik ürettiklerini söyledi. Üretilen elektrik 15 bin evin ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

Elektrik Mühendisi Cansu Bektaş, "4 tane büyük kapasiteli gemi jeneratörlerimiz var. Biz tek makine ile bir günde 60 megavat elektrik üretebilmekteyiz. 4 jeneratörümüz olduğu için 240 megavat enerji üretimine kadar ulaşmakta." dedi.

Karbon karası da ayrıştırılıyor. Lastikten karbon karası da elde ediliyor. İşletme Müdürü Özkök, "Karbon siyahı ülkemiz için çok önemli bir madde, Türkiye'de üretimi hiç yok. Türkiye dünyanın en büyük 5. ithalatçısı konumunda. Kauçuk sektöründe, boya sektöründe kullanılıyor. Çok iyi bir renk vericidir." bilgilerini paylaştı.

Tesis, tam anlamıyla bir çevre dostu. Geri dönüşüm merkezine gelen tüm atıklar değerlendiriliyor ve atıksız bir geri dönüşüm yapılıyor. Özkök, 55 ton lastikten 55 ton ürün elde ettiklerini vurguladı. Tesiste çoğu alanında uzman 100 kişi çalışıyor.