Erzincan'da aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı

Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Erzincan'da aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı
01.09.2020 12:38 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:42

Erzincan'da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 10 bin kişiye aşure dağıtıldı. Toplam 12 kazanda pişirilen 10 bin kişilik aşurenin yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında dağıtımı yapıldı.

Cemevi'nde, Muharrem ayı dolayısıyla yapılan etkinliğe Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katılarak aşure pişirilen kazanları karıştırıp vatandaşlarla sohbet etti.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Şubesi Başkanı Sadık Düzgün, Muharrem orucunun Adem Peygamberden beri tutulduğunu ifade ederek, bu gün aşurelerin ve lokmaların pişirildiğini ve Covid-19 tedbirleri kapsamında aşure dağıtımına sabah başlandığını ifade etti.

Düzgün, akşam saatlerine kadar aşure dağıtımın devam edeceğini belirterek, "Pandemiden dolayı oruç açma yemeklerimizi vermedik, kurbanlarımızı kesmedik, toplu yemeklerimizi vermedik. Çünkü Covid-19 tüm dünyayı sarmış durumdadır. Bizde buna dikkat ettik. O yüzden aşurelerimizi çok sade bir şekilde dağıttık. 12 imam adına 12 kazanda aşure pişirildi" dedi.

Aşureleri yaparken yaklaşık 10 torba şeker, 500 kilogram bulgur alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Düzgün, "Tüm meyvelerden de halkımızın getirdiklerinin dışında bütün meyvelerden yaklaşık 750 kilogram meyve aldık. Yaklaşık 10 bin kişiye yetecek aşure gelen halkımıza dağıtacağız. Kalan aşureleri fakir ailelere götürüp vereceğiz" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Yıldız Tilbe Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Şenol Güneş Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş İzmir Adana Eylül
Şu an buradasınız: Erzincan'da aşure kazanları barış ve kardeşlik için kaynadı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:14:49. #1.15#
title