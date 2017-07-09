Erzincan'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 3 Yaralı

Erzincan'da askeri aracın geçişi sırasında, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristlerce uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 3 asker yaralandı.



Erzincan'ın Üzümlü Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Meydana gelen patlamada 3 asker hafif yaralandı. Yaralanan askerler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - ERZİNCAN