Erzincan'da Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 3 Yaralı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 3 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik devam eden operasyon sırasında, Avcılar Mahallesi yol güzergahında askeri aracın geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 asker yaralandı. Yaralı askerler Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilerek operasyon genişletildi. - ERZİNCAN