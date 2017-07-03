Erzincan da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle İdari İzin Kararı

Erzincan da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle hamile bayanlara, şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan personeller 04 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar verildi.



Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Erzincan da hava sıcaklığının, 04/07/2017 Salı günü yükselmeye devam edeceği tahmin edilmekte olması münasebetiyle Sağlık Bakanlığının 2007/52 sayılı Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler Genelgesi kapsamında, Erzincan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 03.07.2017 tarihinde toplanarak Erzincan İlindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile bayanlara, rapor ile tespit edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlara ve yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan personellere 04 Temmuz 2017 tarihinde idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi. - ERZİNCAN