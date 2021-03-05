Erzincan'da aşı randevusu oluşturamayan vatandaşa Vali Makas'ın talimatıyla evinde aşı yapıldı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için randevu oluşturamayan 87 yaşındaki vatandaş, Vali Mehmet Makas'ın girişimleriyle aşı oldu.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için randevu oluşturamayan 87 yaşındaki vatandaş, Vali Mehmet Makas'ın girişimleriyle aşı oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Makas, Kovid-19'la mücadelede kapsamında kentte bu sabah gerçekleştirilen denetim sırasında vatandaşlardan Aziz Soylu (87) ile sohbet etti.

Sohbette Soylu, Vali Makas'a sistemden randevu oluşturamadığını için gittiği aile sağlığı merkezinde kendisine Kovid-19 aşısı yapılmadığını anlattı.

Olayın ardından Makas'ın talimatı üzerine sağlık ekipleri Soylu'nun kent merkezindeki evine giderek CoronaVac aşısını yaptı.

Soylu, Vali Makas ve sağlık ekibinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek kendisine bu imkanı veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya