Erzincan'da aşı randevusu oluşturamayan vatandaşa Vali Makas'ın talimatıyla evinde aşı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzincan'da aşı randevusu oluşturamayan vatandaşa Vali Makas'ın talimatıyla evinde aşı yapıldı

05.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:57
Erzincan'da aşı randevusu oluşturamayan vatandaşa Vali Makas'ın talimatıyla evinde aşı yapıldı

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için randevu oluşturamayan 87 yaşındaki vatandaş, Vali Mehmet Makas'ın girişimleriyle aşı oldu.

Erzincan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak için randevu oluşturamayan 87 yaşındaki vatandaş, Vali Mehmet Makas'ın girişimleriyle aşı oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Makas, Kovid-19'la mücadelede kapsamında kentte bu sabah gerçekleştirilen denetim sırasında vatandaşlardan Aziz Soylu (87) ile sohbet etti.

Sohbette Soylu, Vali Makas'a sistemden randevu oluşturamadığını için gittiği aile sağlığı merkezinde kendisine Kovid-19 aşısı yapılmadığını anlattı.

Olayın ardından Makas'ın talimatı üzerine sağlık ekipleri Soylu'nun kent merkezindeki evine giderek CoronaVac aşısını yaptı.

Soylu, Vali Makas ve sağlık ekibinin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirterek kendisine bu imkanı veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Pervin Buldan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cemal Hünal Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da aşı randevusu oluşturamayan vatandaşa Vali Makas'ın talimatıyla evinde aşı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 16:58:54. #1.16#
title