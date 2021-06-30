Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
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Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da bir kafenin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Erzincan'da bir kafenin asansöründe yaklaşık 1 saat mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir kafenin asansörüne aşağı inmek için binen 3 genç, arıza üzerine içeride mahsur kaldı. Asansörün arızalandığını ve içerisinde insanların bulunduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra asansörde mahsur kalan 3 gencin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucu asansörün kapısı açılamazken bu seferde asansör tamircisine durum bildirildi. Olay yerine gelen asansör tamircisi kapıyı açmayı başardı. Yaklaşık 1 saat mahsur kalan gençler kontrol amaçlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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