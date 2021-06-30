Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atatürk Mahallesi Nerim Tombul Caddesi'nde bulunan bir binanın asansörüne 3 kişi bindi. Hareket eden asansör bir süre sonra aniden durdu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri ile asansör firmasının görevlileri binaya geldi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından vatandaşlar kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince kontrolden geçirilen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Erzincan'da asansörde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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