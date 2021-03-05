Erzincan'da annesi ölen 7 minik köpeğe, yavruları hastalıktan ölen başka bir köpek bakıyor
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Erzincan'da annesi ölen 7 minik köpeğe, yavruları hastalıktan ölen başka bir köpek bakıyor

05.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:13
Erzincan'da annesi ölen 7 minik köpeğe, yavruları hastalıktan ölen başka bir köpek bakıyor

Erzincan'da annesi ölen 7 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek emziriyor.

Erzincan'da annesi ölen 7 köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek emziriyor.

Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anneleri trafik kazasında ölen 7 köpek yavrusu, belediyenin hayvan barınağında bulunan ve kısa süre önce yavruları hastalıktan ölen köpeğin yanına yerleştirildi.

Köpek, uyum sürecinin ardından sahip çıktığı yavruları emzirmeye başladı.

Köpeğin yavruları beslemesi barınağa gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hayvan barınağının yetkilisi veteriner hekim Arife Kaya, Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakımevi görevlileri olarak yavrularını kaybeden anneyle, annesiz kalan yavruları büyük bir mücadele ile buluşturduklarını belirtti.

Kaya, "Süt annemiz çok tatlı, 7 yavruyu sahiplendi. Annenin yavruları sahiplenmesi için başlarını bekleyip emzirmeye çalıştık. Şükür ki anne yavruları sahiplendi, yavrular da annelerini çok benimsedi. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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