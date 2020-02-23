Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi
Haberler » Güncel » Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi - Haber

Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.

23.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:50
Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi

Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Karate Grup Müsabakaları sona erdi.

Erzincan Gençlik ve İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların ikinci gününde, Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, , , Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve 'tan gelen 63'ü erkek, 47'si kız olmak üzere toplam 110 sporcu mücadele etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Dereceye giren sporcular, 21-22 Mart 2020 tarihlerinde Amasya'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erzincan'da ANALİG Karate Grup Müsabakaları sona erdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler