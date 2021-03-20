Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı
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Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

20.03.2021 12:58 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:40

Son dakika haberlerine göre - Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı Kesici alet ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü Erzincan'da kız alıp verme sebebi yüzünden akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletler ile sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık...

- Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

Kesici alet ve sopaların kullanıldığı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü

ERZİNCAN - Erzincan'da kız alıp verme sebebi yüzünden akraba iki grup arasında çıkan ve kesici aletler ile sopların kullanıldığı büyük çaplı kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Erzincan merkez Buğday Meydanı alt tarafında bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kız alıp verme sebebi yüzünden araları açılan akraba iki grup bugün Buğday Meydanı Hırdavatçılar Çarşısı önünde buluştu. Bir süre sonra yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İki tarafta birbirlerine, kesici ve delici aletler ile sopalarla saldırdı. Yaşanan arbedede kavgaya karışanların büyük bir bölümü aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polisin müdahalesiyle taraflar etkisiz hale getirilerek yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada olay yerinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar oluştu.

11 kişinin yaralandığı belirtilen kavgayla ilgili 14 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan yaşanan olay sırasında, polis ekipleri korona virüs salgınına dikkat çekerek ekip otosunun megafonundan anonslar yaparak kalabalık halinde bulunulmaması gerektiğini, sosyal mesafe kurallarına uyulmasını yeniledi.

Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı
Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı
Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı
Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı
Son Dakika | Erzincan'da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

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