Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası yapıldı
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Erzincan, Güncel

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası yapıldı

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası yapıldı.

13.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:41
Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası yapıldı

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası yapıldı.


Erzincan Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvaya toplam 185 öğrenci katıldı.12-13 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada hem eğlenip hem düşündüren, düşündürdükçe de merak uyandıran heyecan dolu farklı oyunlar barındıran oyunlar öğrencilere keyifli anlar yaşattı.


Ortaokul kategorisinde mangala, reversi, pentago, kulami oyunlarında, ilkokul kategorisinde pentago, mangala, qbitz, equlibrio, oyunlarında yarışmalar yapıldı.


Düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası hakkında bilgi veren Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, oyunların öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını söyledi. Mumcu, "Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Erzincan Gençlik Merkezimizde Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasını 12-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. İl genelinde 185 gencimiz bu turnuvaya katılıyor. mangala, reversi, pentago, kulami qbitz, equlibrio gibi akıl ve zeka oyunlarımızı ilkokul,ortaokul ve liselerde gençlerimize öğretiyor ve oynatıyoruz. Akıl ve zeka oyunlarıyla amacımız çocuklarımıza hem sosyal aktivite yaptırmak hem de onların eğlenceli, zevkli, düşündürücü vakit geçirmelerini sağlayıp geleceğe dair plan yapabilmelerine olanak sağlamaktır. Gençlik Merkezimizde akıl ve zeka oyunlarının kursları verilmektedir. Bu oyunlarımızı çeşitlendireceğiz. Akıl ve Zeka Oyunları Vakfı ile birlikte birkaç ay içerisinde Gençlik Merkezimizde çeşitli yeni oyunlarla birlikte faaliyetler yürüteceğiz. Turnuva, oyunu akıl ve zekayla birleştiren temasıyla çocuklarımızın eğitimini destekleyecektir. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerini desteklemek, onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla sosyal, kültürel, sportif faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştiriyoruz. İl turnuvasına katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Turnuvaya katılan gençler ise oyunların hem düşündürücü hem de eğlenceli olduğunu belirterek turnuvayı düzenleyen Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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