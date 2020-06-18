Erzincan'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor
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Erzincan'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor.

Erzincan'da Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor
18.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:35

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele sürüyor.

Ülkemiz ekonomisine ve meyvecilik sektörüne büyük zararlar veren Akdeniz meyve sineğine karşı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri mücadeleyi sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Son yıllarda meyvecilik sektörüne zararı giderek artan Akdeniz meyve sineği belirli periyotlarda ilimizde de görülüyor. Akdeniz meyve sineğinin sektöre verdiği zararları ortadan kaldırmak adına Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz teknik ekiplerimiz sürvey çalışmalarını sürdürüyor. Akdeniz meyve sineği ile mücadele etme ve alınacak kültürel ve kimyasal önlemler içerikli hazırladığımız binlerce lifleti çiftçilerimize dağıtmak suretiyle hem zararlının çiftçilerimiz tarafından tanınması hem de alınacak önlemlerin zamanında ve uygun olarak gerçekleştirilmesi konusunda çiftçimizi bilgilendiriyoruz. Erzincan'da meyveciliğin yoğun olarak yapıldığı bölgelere konuşlandırılmış erken uyarı istasyonları ve kurulan feromon tuzakları sayesinde şu anda sürvey çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız Akdeniz meyve sineğinin verebileceği olası zarardan çiftçimizi ve sektörümüzü korumaktır. Çiftçilerimizden zararlıyı bahçelerinde tespit etmeleri halinde durumu İl Müdürlüğümüze bildirmeleridir" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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