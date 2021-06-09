Erzincan'da, ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da, ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi

Erzincan'da, ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisine gizlenmiş ve 27 koli içerisinde toplam 270 kilogram tütün, 147 koli içerisinde toplam 1 milyon 470 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ağaçlık alan içerisine gizlenmiş ve 27 koli içerisinde toplam 270 kilogram tütün, 147 koli içerisinde toplam 1 milyon 470 bin adet boş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, 8 Haziran 2021 tarihinde Erzincan Merkez Uluköy köyü mülki sınırları içerisinde ağaçlık alana gizlenmiş vaziyette 27 koli içerisinde toplam 270 kg tütün, 147 koli içerisinde toplam 1 milyon 470 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak yapılan analiz ve takip çalışmaları neticesinde, ele geçirilen tütün ve makaronları olay mahalline bıraktığı tespit edilen olay şüphelisi M.K. isimli şahsa ait bir otomobil ile birlikte bir minibüs tespit edilip, faili olduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor.

(Emin Ferhat Sevilir/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete serbest kaldı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
Baba oğul çöp kamyonunun altında kaldı! Biri öldü diğeri yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Demet Akalın Kerimcan Durmaz
Spor Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da, ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 18:52:26. #1.14#

title