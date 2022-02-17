Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

AA - Güncel
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Son dakika haber: İtfaiye ekiplerinin dalda takılı kalan karganın yanına çıkması Takılı kalan karganın kurtarılması Karganın kanatlarına takılı kalan ağaç dallarının temizlenmesi Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı ERZİNCAN - Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye...

ERZİNCAN (AA) - İtfaiye ekiplerinin dalda takılı kalan karganın yanına çıkması

Takılı kalan karganın kurtarılması

Karganın kanatlarına takılı kalan ağaç dallarının temizlenmesi

Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

ERZİNCAN - Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu Caddesi'ndeki çınar ağacının dalına takılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araç üzerinde bulunan sepetli yangın merdiveni yardımı ile kargayı takıldığı yerden kurtardı.

Durumunun iyi olduğunu gören ekipler, kargayı doğaya saldı.

Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

AA - Güncel

Erzincan, İtfaiye, Ordu, Güncel, Haberler

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