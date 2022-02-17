Son dakika haberleri! Ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: İtfaiye ekiplerinin dalda takılı kalan karganın yanına çıkması Takılı kalan karganın kurtarılması Karganın kanatlarına takılı kalan ağaç dallarının temizlenmesi Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı ERZİNCAN - Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye...
ERZİNCAN (AA) - İtfaiye ekiplerinin dalda takılı kalan karganın yanına çıkması
Takılı kalan karganın kurtarılması
Karganın kanatlarına takılı kalan ağaç dallarının temizlenmesi
Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı
ERZİNCAN - Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu Caddesi'ndeki çınar ağacının dalına takılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araç üzerinde bulunan sepetli yangın merdiveni yardımı ile kargayı takıldığı yerden kurtardı.
Durumunun iyi olduğunu gören ekipler, kargayı doğaya saldı.