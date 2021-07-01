Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el koyuldu
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Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el koyuldu

Erzincan'da Afgan 6 şüphelinin banka hesaplarına el koyuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmada 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturmaları süren 6 Afganistan uyruklunun banka hesaplarına el koyuldu.

ERZİNCAN Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmada 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturmaları süren 6 Afganistan uyruklunun banka hesaplarına el koyuldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla ilgili sürdürülen soruşturmada, 6 Afgan şüphelinin hesapları incelemeye alındı. Şüphelilerin suç bağlantılarını çıkarabilmek amacıyla yürütülen çalışmada, yurda kaçak yollarla soktukları 7 bin 93 kilogram pirinç, 86 kilo 700 gram çay ve 69 elektronik aksesuar ile 4 dizüstü bilgisayar, 1 yazıcı, 7 cep telefonuna da el koyuldu. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 14 milyon 838 bin lira da bankadaki hesaplarda donduruldu. Hesap hareketlerinden elde edilen veriler sonucu 'mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 6 kişinin adli işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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