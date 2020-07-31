Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye akın etti Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu.

Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koştu.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye akın etti. Bayramın ilk günü saat 15.00'e kadar kent merkezindeki hastanelere 50'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA