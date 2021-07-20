Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
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Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 17'ye yakın yaralının geldiği belirtildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Erzincan'da acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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