ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da aç kalan tilki yemek aramak için şehir merkezine indi

ERZİNCAN Erzincan'da kar yağışıyla birlikte aç kalan tilki yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Erzincan kent merkezinde tilki yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kırsaldaki arazinin karla kaplandığı için yemek bulmakta zorlanan tilki şehir merkezine inerek araç trafiğine aldırış etmeden karşıdan karşıya geçti. Çöp konteynerlerinden yiyecek arayan tilki apartmanların arasında dolaştı. Bu anlar bir vatandaş görüntüledi.

Tilkiyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşın diyalogları ise tebessüm ettirdi. Şaşkınlığını gizlemeyen vatandaş, "La nereye, nereye. Allah Allah sanırsan misafirliğe geliyor. Arabalar çiğneyecek. Koydu gitti mahalleye. Zannedersin sokak köpeği" diye yorumlarda bulundu.

Hayvan Dernekleri yöneticileri, vatandaşlardan yaban hayatındaki hayvanların aç kalmaması için civara yiyecek, ya da ekmek bırakmalarını istediler.