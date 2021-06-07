Erzincan'da 990 KW'lik güneş enerji santralinde elektrik üretimine geçildi

Erzincan'da 990 KW'lik güneş enerji santralinde elektrik üretimine geçildi Erzincan'da Mayıs ayında güneş panellerinin montajına başlanan 990 KW'lik Kurutilek Güneş Enerji Santralinde kurulum işlemleri tamamlandı ve elektrik üretimine geçildi.

Erzincan'da 990 KW'lik güneş enerji santralinde elektrik üretimine geçildi

ERZİNCAN - Erzincan'da Mayıs ayında güneş panellerinin montajına başlanan 990 KW'lik Kurutilek Güneş Enerji Santralinde kurulum işlemleri tamamlandı ve elektrik üretimine geçildi.

Temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan 990 KW'lik Kurutilek GES projesi hummalı bir çalışma ile 1 ay erken tamamlanarak belediye bütçesine katkı sağlamaya başladı.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Belediye Başkan yardımcısı İkram Çamur ile birlikte Kurutilek GES'te incelemelerde bulundu. Başkan Aksun, "Burada daha önceden planladığımız 1 MW'lik GES'nin kurulması gerçekleştirildi. Kurulumdan elde edilecek enerji inşallah belediye kaynaklarına eklenecektir. Öncelikle burada buranın kurulumda emeği geçen tüm arkadaşlarımız aramızda onlara teşekkür etmek istiyorum çok kısa bir zamanda bu yatırımı gerçekleştirdiler. Allah nasip ederse bundan sonra bir 4 MW'lik kısım daha var onunda kurulması için gayret edeceğiz. Yenilenebilir enerjilerin kurulmasına devam edeceğiz. Erzincan Belediyesinin kaynaklarını daha çok güçlendirmeye, daha çok gelir elde ederek vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam etmesi için bunların devamını mutlaka sağlayacağız. Şimdiden şehrimize ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa