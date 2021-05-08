Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı
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Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzincan Belediyesi, Kurutilek mevkiinde 990 KW'lik güneş enerji santralini (GES) şehre kazandırıyor.

Erzincan Belediyesi, Kurutilek mevkiinde 990 KW'lik güneş enerji santralini (GES) şehre kazandırıyor.

Daha önce Çukurkuyu yerleşkesinde 250 KW'lik GES'i şehre kazandıran Erzincan Belediyesi, ihale sürecini tamamlayarak yer teslimini yaptığı 990 KW'lik Kurutilek GES projesinde de panellerin montajına başlandı.

09 Şubat 2021 tarihinde ihale edilen Kurutilek GES projesinin 08 Mart 2021 tarihinde sözleşmesi yüklenici firma ile yapılarak yer teslimi yapıldı. Bugün güneş panellerinin montajının başladığı GES'in 2021 Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı
Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı
Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı
Erzincan'da 990 KW'lık GES için geri sayım başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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