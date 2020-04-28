- Erzincan'da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi
- Erzincan'da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi Erzincan'da 99 yaşında yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla hastaneden taburcu oldu.
28.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:48
- Erzincan'da 99 yaşındaki hasta korona virüsü yendi
ERZİNCAN - Erzincan'da 99 yaşında yeni tip korona virüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla hastaneden taburcu oldu.
Covid-19 testi pozitif çıkan ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kimlik yaşı 99 olan asıl yaşının ise 110 olduğunu söyleyen kadın, sağlığına kavuşarak hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu.
Hastanede ayrıca 1 haftadır tedavi gören 48 yaşındaki bir hastada korona virüsü yenerek taburcu olanlar arasında yer aldı.
Kaynak: İHA