Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 5 olmak üzere ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 4, Kemah'da 7, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 35, Terca'da 11 ve Üzümlü'de 6 olmak 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarında çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan Erzurum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 köy yolunun, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldığı bildirildi.

Kaynak: AA