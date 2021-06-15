Erzincan'da 9 sığınmacı yakalandı
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Erzincan'da 9 sığınmacı yakalandı

Erzincan'da 9 sığınmacı yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 sığınmacı yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 9 sığınmacı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir yolcu otobüsünde kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 4'ü çocuk 9 sığınmacının olduğunu tespit etti.

Kimlik tespiti için emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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