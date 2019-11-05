Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 875 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 875 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesi yol kontrol uygulamasında M.B'nin kullandığı otomobili durduruldu.
Araç sürücüsü ve araçtaki H.Ç'nin şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine uyuşturucu madde arama köpeği ile otomobilde yapılan aramada, 875 gram kubar esrar ele geçirdi.
Olayla ilgili M.B ile H.Ç gözaltına alındı.