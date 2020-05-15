Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı
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Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı

Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Gevenlik köyünde 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı.

Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı
15.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:26

Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Gevenlik köyünde 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı.

Gevenlik köyünde besicilik yapan Davut Boz'a ait 80'e yakın kuzu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık olayının ardından jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını anlatan sürü sahibi Davut Boz'un oğlu Enes Boz, "Akşam kuzulara yem verdim. Sonra eve geçip iftarı yaptım. Sabah ahıra gelip kapıyı açtığımda kuzuların az olduğunu fark ettim. Sonra kuzuları dışarı çıkarıp saydım. 80'e yakın kuzunun çalındığını belirledik. Kapının ilerisinde araç izine rastladık, kapıda da zorlama olmuş. Durumu jandarmaya bildirdik. Baya zarara uğradık. Emeklerimiz boşa gitti. Kuzuları da vadeli almıştık." dedi.

Erzincan'da 80'e yakın kuzu ahırdan çalındı

Kaynak: İHA

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