Erzincan'da 78 yaşındaki demirci ustası "yılın ahisi" seçildi

Erzincan'da, 34. Ahilik Haftası dolayısıyla 8 yaşından beri demircilik yapan 78 yaşındaki Sebahattin Dayıkaraca "yılın ahisi" seçildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Ticaret Müdürü Recai Palabıyık, Erzincan Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Sebahattin Dayıkaraca (78) ve beraberindekiler Ahilik Haftası dolayısıyla Vali Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Birlik Başkanı Limon hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere ilişkin Makas'a bilgiler verdi.

Makas, ziyarette 34. Ahilik Haftası dolayısıyla "yılın ahisi" seçilen 70 yıllık demirci ustası Dayıkaraca ile "ilin kalfası" seçilen traktör tamircisi Volkan Algün ve "ilin çırağı" seçilen saç bakım hizmetleri görevlisi Alperen Melik Akkoç'u tebrik ederek başarı belgesi takdim etti.

Vali Makas, Ahilik Haftası'nın tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olması temennisinde bulundu.