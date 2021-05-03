Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi
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Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi

Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saztepe mevkiinde yapılan yol kontrol faaliyetinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Van'dan Ankara'ya gitmekte olan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Araçta, Y.K. ve C.K. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Olay şüphelileri Y.K. ve C.K., yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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