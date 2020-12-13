6 köy yolu ulaşıma kapandı
13.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:24
Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı