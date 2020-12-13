6 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı