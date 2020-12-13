6 köy yolu ulaşıma kapandı
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6 köy yolu ulaşıma kapandı

13.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:24

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte yüksek kesimlerde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Refahiye'de 5, Kemaliye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü bildirildi.

6 köy yolu ulaşıma kapandı
6 köy yolu ulaşıma kapandı
6 köy yolu ulaşıma kapandı
6 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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