Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da 'akıllı hastane' modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen 500 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

Erzincan'da 'akıllı hastane' modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen 500 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

Kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan ve inşaatı süren yeni Erzincan Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek.

2022 yılının sonuna doğru tamamlanması planlanan 500 yataklı devlet hastanesiyle ilgili bilge veren AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Hastanemiz Karaağaç mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43 bin m arsa alanı üzerine toplamda 140 bin m kapalı alana sahip olacak. Projenin 10.09.2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanıldı. 201.473.294,30 TL harcanarak yüzde 58 nakdi, yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Hastane binamızda; kapalı otopark sayısı: 574, açık otopark sayısı: 163, hastane yatak kapasitesi: 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı: 46, ameliyathane sayısı: 13 adet, poliklinik oda sayısı: 80'dir.

Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, klonoskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama -camera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, usg, röntgen, mr-tomografi-ekg, diyaliz, acil poliklinik, kvc yoğun bakım, anjiyografi,toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek ilimizde hizmete sunulacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Antonio Guterres
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:44:22. #1.16#

title