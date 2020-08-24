Erzincan'da 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Erzincan'da bir tırda yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
24.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:21
Erzincan'da bir tırda yapılan aramada 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Erzincan Erzurum kara yolundaki polis uygulama noktasında polislerce şüphe üzerine durdurulan İran plakalı tırda arama yapıldı.
Aramada tırdaki 5 çuvala saklanan 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el koyan polis, tır sürücüsünü ifadesini alıp serbest bıraktı.
Kaynak: AA