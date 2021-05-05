Erzincan'da "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği
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Erzincan'da "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği

Erzincan'da '5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Sağlık

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisi, "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında sağlık çalışanlarına el hijyeninin önemini anlatarak hijyen ürünleri dağıttı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisi, "5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü" kapsamında sağlık çalışanlarına el hijyeninin önemini anlatarak hijyen ürünleri dağıttı.

Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, etkinliği düzenleyen enfeksiyon hastalıkları servis çalışanlarına teşekkür etti.

El hijyeninin salgın sürecinde öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Çimen, "Bu yıl ki tema 'Saniyeler hayat kurtarır', saniyeler gerçekten de çok önemli. Yıkama süresi saniye olarak o kadar kısa sürede aslında uzun sürecek hastalıkları engellemek mümkün." dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Faruk Karakeçili de Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl 5 Mayıs'ta konuyla ilgili etkinlikler düzenlediğini anlattı.

El hijyeninin öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını anlatan Karakeçili, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz son iki yıldır devam eden pandemi nedeniyle el hijyeninin önemini biraz daha iyi kavradığımızı düşünüyorum. Bu açıdan da her yıl farklı temalar ele alınıyor. Bu yılki tema özellikle 'Saniyeler hayat kurtarır' oldu, Gerçekten de el yıkama ve el hijyenini biz bir dakikadan az sürede saniyeler içinde gerçekleştiriyoruz. Gerek salgınların önlenmesi bulaşıcı, hastalıkların önlenmesi enfeksiyonların yayılması ve antibiyotik direncin önüne geçmede el hijyeni çok çok önemli. Bu doğrultuda tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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