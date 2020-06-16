Erzincan'da 5 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
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Erzincan'da 5 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaza anı nehrin karşı kıyısında bulunan bir kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan'da 5 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
16.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:19

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde ticari aracın Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaza anı nehrin karşı kıyısında bulunan bir kafenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Gecenin karanlığında tünelden çıkan araç aniden yolun sağına kırıyor, ardından taklalar atarak nehre düşüyor. O onda kafede bulunan ve kazayı gören vatandaşlar şaşkınlıkla yardım etmek için koşuşturmaya başlıyor.

    Dün akşam 20.50 sıralarında meydana gelen kazada ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı otomobil Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu. Kaza da sürücü Mehmet Dil ile birlikte aynı araçta bulunan Mehmet Dil'in eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan torunları 1 yaşındaki Muhammet İlçin, 2 yaşındaki Süleyman Kalkan hayatını kaybederken Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.KAZA ANI VE SONRASI GÜVENLİK KAMERASINDA    Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, kaza anı ve sonrasında yaşanan koşturma nehrin karşı kıyısında bulunan ve turizmci Güven Güldal'a ait işletmenin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde gecenin karanlığında tünelden çıkan araç birden nehir yönüne dönerek yaklaşık 3 metre yükseklikten taklalar atarak nehre düşüyor. Suda kaybolan aracın o anlarını karşıdaki kafe de oturan müşteriler ve işletme sahibi şaşkınlıkla izliyor. Ardından kaza yerine ulaşmak için işletmeye ait tekneye koşmaya başlayan Turizmci Güven Güldal, kazayı görür görmez polis ihbar hattını aradığını ve aşağıda bulunan teknesine doğru koşmaya başladığını ifade etti."BENİ BIRAKIN BEBEKLERİMİ KURTARIN"    Güldal açıklamasında tekne ile kaza yerine ulaştığını ve yaralıları sudan çıkarmaya başladığı sırada bir kadının suyun içinden çıkmak istemediğini ifade ederek 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' diye haykırdığını anlattı. Güldal, "Akşam sekiz gibiydi. Kafe, restauran ve tekne hizmeti verdiğimiz işyerinde çocuklarla yemek yiyorduk. Büyük bir gürültü ile koştuk, kafede bir masada müşterimiz vardı. Gürültü ile çıkınca şu köprünün hemen yan tarafından bir aracın suya düştüğünü söyledi burada oturan arkadaşlar. Hemen 155'i aradım. buradan aşağı koştum, tekneye binerek köprünün dibine gittim. Bayanın biri dalıp çıkıyordu, daha batmamıştı yani. Onu kurtardık, az ilerde tel hattının altında bir bayanda suyun içerisindeydi, onu da kurtardık. Tekneye alırken dedi ki; 'Beni bırakın bebeklerimi kurtarın' Bebeğinin birini az ilerden, diğerini de daha aşağıdan aldık, yalnız bebekler herhalde rahmetli olmuştu. Akıntıyla insanlar aşağıya doğru gidince elimizden geleni yaptık. 3 Kişiyi sağ kurtarabildik, 5 kişi de rahmetli oldu. Biz burada olmasaydık, bu aracın buradan gittiğini hiç kimse göremezdi, araç direk suya uçtu, en son da aracın içerisinden sürücünün cansız bedenini çıkardılar, çok üzüldük" diye konuştu.

    Kaza sonrasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri memleketleri Elazığ' a gönderilirken, suya düşen aracın cıkartılması için çalışma sabah saatlerinde başlaktıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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