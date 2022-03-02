Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araç ve bagajında yapılan aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin kaçak girişlerini organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kimlik tespiti işlemi için kentteki bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

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