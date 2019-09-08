Erzincan'da 41 bin öğrenci ve 3 bin 500 öğretmenle 2019- 2020 eğitim- öğretim yılı başlayacak

08.09.2019 11:33

Erzincan il genelinde 09 Eylül 2019 Pazartesi günü yaklaşık 41 bin öğrenci ve 3 bin 500 öğretmenle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlayacak.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "09 Eylül 2019 tarihinde il genelinde yaklaşık 41 bin öğrenci ve 3 bin 500 öğretmenimizle birlikte 2019-2020 eğitim- öğretim yılına başlayacak olmanın heyecanını, iştiyakını ve sevincini yaşıyoruz. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Türkiye'miz için yapılacak en önemli yatırımın insana, özellikle de göz aydınlığımız, umudumuz, istikbalimiz olan çocuklara ve gençlere yapılan yatırım olduğunun şuuruyla temel eğitimden ortaöğretime, mesleki eğitimden yaygın eğitime kadar çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları azmiyle çalışıyoruz." dedi.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenci velilerine de seslenerek, "Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızın sizler için çok değerli olduğunu ve onlar için çok büyük fedakarlık yaptığınızı biliyoruz. Evlatlarımıza, asil bir milletin ferdi olarak gurur duymayı, aziz vatanımızı yüceltmeyi, başarılı olmanın yanında yüksek insani değerlerle de donatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Gün, öğretmenlik gibi onurlu bir mesleğin temsilcilerine de şu mesajı verdi:



"Kıymetli meslektaşlarım, size emanet edilen çocukları, gençleri bir sanatkar titizliği ile işlediğinizde eserinizin güzelliği tüm topluma yansıdığı gibi gül yetiştiren bahçıvanın gül kokması gibi size de yansıyacaktır. Öğretmenlik gibi onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi ilgi ve kabiliyetlerine göre yetiştirerek onların üreten, düşünen, sorgulayan bireyler olarak hayata atılmaları için büyük bir görev üstlenmiş durumdasınız. Başöğretmenimiz Atatürk'ün 'Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister.' vecizesini şiar edinerek Erzincan'ımızı eğitim-öğretim faaliyetlerinde üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken desteği sağlayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Yapacağınız fedakarlıklar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA