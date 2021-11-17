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Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İhbar üzerine Ali Kemali Caddesi'ndeki bir eve operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, burada 4 Afganistan uyrukluyu gözaltına aldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edilen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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