Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:08
Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem

ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:08:46. #1.16#
title