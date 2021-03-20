Erzincan'da, 4.3 büyüklüğünde deprem
20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:08
ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ERZİNCAN'da, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kemah ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 08.51'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı