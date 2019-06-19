Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 03.45'te yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA