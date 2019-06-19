Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem, Erzincan'ın İliç ilçesinde saat 03.45'te yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. Depremde can ya da mal kaybı olmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 4.3 derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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