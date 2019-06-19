Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.45'te Erzincan'ın İliç ilçesinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA
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