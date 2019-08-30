Erzincan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı kutlandı

30.08.2019 13:08

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan'da kutlama programı düzenlendi.



Kutlama programı Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksoy, Atatürk Anıtına çelenk sunarak, saygı duruşunda bulundular.



Valilik makamında gerçekleştirilen tebrik kabul merasiminin ardından Ordu Caddesi üzerindeki kutlama törenine geçildi. Düzenlenen törende Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksoy, törendeki polis, asker ve vatandaşları, üstü açık arabadan selamladılar.



Gerçekleştirilen selamlama merasiminin ardından tören Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Töreni izlemeye gelen vatandaşlar ise tören birliklerinin geçişi esnasında ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA