Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu

Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu
İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR - Haberler | Güncel

Erzincan'da bu cumartesi günü 3 yerde semt pazarı kuruldu.

Erzincan'da bu cumartesi günü 3 yerde semt pazarı kuruldu. Pazarcı esnafı alınan kararlar doğrultusunda sadece sebze, meyve ve fide satabilecek.

Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan semt pazarları bu hafta da bayramın son günü açıldı. Erzincan'da 3 ayrı yerde kurulan semt pazarında pazarcı esnafı tezgahının başında yerini aldı. Saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat ediliyor. HES kodu sorularak pazar alanına alınan vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun. Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda denetimde bulunurken, vatandaşlar sadece evlerine yürüme mesafesinde olan pazarlara gidip alışveriş yapabiliyor.

Tam kapanma döneminde kurulan semt pazarları hem üreticiyi hem pazarcı esnafının hem de vatandaşları memnun etti. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan Hikmet Bingöl, "Türkiye'de pandemiden dolayı bütün her taraf kapandı. Bundan dolayı da şimdi böyle pazarların açılmasına çok ihtiyaç vardı. Bu konuda çok iyi oldu." dedi.

3 ayrı semtte kurulan pazarda, karpuz 7 liradan, kavun 12 liradan, biber, salatalık ve kabak 5 liradan, domates ve patlıcan 6 liradan, çilek 18 liradan, muz 13 liradan, erik 20 liradan, armut, kivi ve yenidünya 13 liradan, elma 4 liradan satılıyor. - ERZİNCAN

Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu
Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu
Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu
Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİN FERHAT SEVİLİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Kenan Doğulu Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erzincan'da 3 yerde semt pazarı kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:47:41. #1.15#

title