Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem

15.12.2020 15:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:56
Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erzincan'da 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan verilerde, merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 14.17'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu ve hissedilmediği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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