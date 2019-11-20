Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem

20.11.2019 09:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:19

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA