Erzincan'da 27 kaçak göçmen yakalandı
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Erzincan'da 27 kaçak göçmen yakalandı

17.10.2020 09:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 09:20
Erzincan'da 27 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan-Sivas kara yolu üzeri Refahiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerin Türkiye'ye girişlerini sağladıkları belirlenen 3 şüphelide gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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