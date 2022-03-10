Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında 224 trafik kazasında 1 kişi öldü, 103 kişi de yaralandı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2022 yılının ilk 2 ayında meydana gelen 224 kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 103 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı yeni yılın ilk 2 ayında Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde ocak ve şubat aylarında meydana gelen toplamda 224 kazada 1 kişi hayatını kaybederken 103 kişi de yaralandı. Meydana gelen trafik kazalarının 71'i ölümlü ve yaralamalı olarak kaydedilirken, 153 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa