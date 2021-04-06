Erzincan'da 2021 Ocak ve Şubat aylarında 385 milyon kamu harcaması gerçekleşti
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Erzincan'da 2021 Ocak ve Şubat aylarında 385 milyon kamu harcaması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Erzincan'da 2021 Ocak ve Şubat aylarında 385 milyon kamu harcaması gerçekleşti

Erzincan'da bu yılın Ocak-Şubat döneminde kamu harcaması 385 milyon TL. olarak gerçekleşti.

Erzincan'da bu yılın Ocak-Şubat döneminde kamu harcaması 385 milyon TL. olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2021 Şubat dönemi kamu harcamaları verilerini paylaştı.

"Şubat dönemi Doğu Anadolu Bölgesi kamu harcamaları"

2021 yılının 2 ayında, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 213,5 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 15,9 milyon TL çevre, 17,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 1,0 milyar TL sağlık250,2 milyon TL din ve kültür, 2,5 milyar TL eğitim, 319,2 milyon TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 9,1 milyar TL tutarında kamu harcaması yapıldı.

"Şubat ayı ülke geneli kamu harcamaları"

Şubat ayında, Türkiye'de 14,1 milyar ekonomik iş ve hizmetler, 283,4 milyon TL çevre, 603,2 milyon TL toplum refah ve iskanı, 15,9 milyar TL sağlık, 3,5 milyar TL din ve kültür, 29,2 milyar TL eğitim, 50,7 milyar TL sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere toplam 210,1 milyar TL tutarında kamu harcaması kaydedildi.

İller kaydında en yüksek değerde kamu hizmet giderlerinin kaydedildiği 20 il; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Diyarbakır, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Kocaeli, Hatay, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Van, Balıkesir, Şırnak, Eskişehir ve Erzurum olarak açıklandı.

Doğu Anadolu Bölgesi illerinde; Van'da 1,3 milyar, Erzurum'da 1,1 milyar, Elazığ'da 990,7 milyon, Malatya'da 928,8 milyon, Hakkari'de 921,5 milyon, Ağrı'da 604,8 milyon, Kars'ta 481,7 milyon, Bitlis'te 517,7 milyon, Bingöl'de 506,3 milyon, Muş'ta 460,7 milyon, Tunceli'de 442,8 milyon, Erzincan'da 385,0 milyon, Iğdır'da 291,0 milyon, Ardahan'da 147,3 milyon TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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