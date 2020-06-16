Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi
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Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi

Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi.

Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi
16.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:29

Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sinema ve Tiyatro İstatistikleri 2019" bültenini yayımladı. Erzincan'da 2019 yılında 5 sinema salonunda 135 film gösterildi.

Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 2 bin 826 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 1,4 azalışla 337 bin 914 olarak belirlendi.

Sinema seyirci sayısı, söz konusu dönemde yüzde 12,8 azalarak 56 milyon 479 bin 209 kişiye geriledi. Yerli film seyirci sayısı yüzde 17,5 azalışla 32 milyon 331 bin 764 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 5,6 azalarak 24 milyon 147 bin 445 kişiye düştü.

Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 4,4 artışla 68 bin 386 olarak belirlendi. Gösterilen yerli film sayısı yüzde 3,6 azalarak 29 bin 64 olurken, yabancı film sayısı yüzde 11,2 artarak 39 bin 322 olarak gerçekleşti.

Tiyatro seyircisi arttı

Tiyatro salon sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezonuna göre yüzde 4,1, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 12,8 arttı. Söz konusu dönemde tiyatro salon sayısı 766 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 354 bin 688 olarak kaydedildi.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2018-2019 sezonunda, 2017-2018 sezonuna göre tiyatro salonlarındaki gösteri sayısı yüzde 0,2 artarak 33 bin 835'e ulaştı. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 0,3 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 1,9 yükseliş gösterdi.

Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 4,5 artarak 9 bin 796'ya çıktı.

Oynanan yerli/telif eser sayısı yüzde 4,7, yabancı/çeviri eser sayısı yüzde 3,3 yükseldi. Seyirci sayısı tiyatroda 2018-2019 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 0,7 artarak 7 milyon 899 bin 547 oldu. Tiyatroda yerli/telif eser seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 0,2, yabancı/çeviri eser seyirci sayısı yüzde 2,5 arttı.

Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında, 2018/2019 sezonunda bir önceki sezona göre tiyatro salonlarında oynanan yetişkin eseri sayısı yüzde 6, oynanan çocuk eseri sayısı yüzde 3 yükseldi.

Bu dönemde tiyatro salonlarında yapılan yetişkin eseri gösteri sayısı yüzde 6,8 artış gösterdi. Çocuk eseri gösteri sayısı ise yüzde 6,9 azalarak 15 bin 237 oldu.

Aynı dönemde yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 6,7 artarken, çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 6,9 azaldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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