Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Akbuğa - Yerel

Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi Erzincan'da yolcu otobüsünün bagajında İran uyruklu yolcuya ait valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da yolcu otobüsünün bagajında İran uyruklu yolcuya ait valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, saat 02.00 sıralarında Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Akyazı uygulama noktasında yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste 45 numaralı koltukta yolculuk yapan İran uyruklu S.K.'nın eşyaları narkotik köpeğinin de desteğiyle kontrol edildi.

S.K'ya ait bagajdaki valizde 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., bugün Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

Erzincan'da 2 kilo 80 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Yerel

Cumhuriyet, Erzincan, Eroin, İran, Yerel, Haber

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